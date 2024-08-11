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Spor

Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi

Hatayspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçındaki VAR kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı.

DHA11 Ağustos 2024 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi
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Hatayspor tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray maçındaki VAR kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini belirtildi.

Hatayspor'un sadece 11 kişiden oluşan bir takım olmadığı, depremle yıkılan bir şehrin umudu olduğu belirtilen açıklamada, "Biz, yaşanan deprem felaketi sonrası sahaya sadece 11 futbolcu ile çıkan bir takım değiliz. Her şehir takımı gibi, o şehirde yaşayan herkesin desteği ve ortaya koydukları ruh ile sahaya çıkıyoruz. Ancak bir farkımız var. Bu fark, manen yaralı insanların desteği ile sahada mücadele etmemizdir. Şehrimizde yaşayan insanlarımızla karşılıklı bir sorumluluk duygusu ile sahada mücadele ediyor ve onlara bir maçlık sürede de olsa psikolojik destek vermeyi, kulübümüzün ve sahada mücadele eden oyuncularımızın en önemli görevlerinden biri olarak görüyoruz. Kulübümüz, verilen her hatalı kararın insanlarımızın psikolojisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri çok iyi gözlemlemektedir. Bu nedenle, verilen her kararın sağlamasını yapmakla görevli VAR hakemlerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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