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Spor

Hatayspor'dan VAR tepkisi! ''Bilinçli yaptılar''

Düşme hattına gerileyen Süper Lig ekibi Hatayspor, VAR hakemlerini eleştiren bir yazıyı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bordo beyazlılar yaptığı açıklamada 'Kulübümüzün, hakem 'hatalarıyla' düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

19 Mayıs 2024 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Hatayspor'dan VAR tepkisi! ''Bilinçli yaptılar''
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Hatayspor, son haftalarda VAR hakemlerini eleştiren bir açıklamada bulundu.

"VAR'lık içinde yokluk" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"BİLİNÇLİ YAPTILAR!"

"Trendyol Süper Lig'in 35. Haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçına ve 37. Haftasında oynadığımız Beşiktaş maçına hakem "hataları" damga vurmuştur. Zaten puan sıralamasında kritik bir noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızın pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmaması, maçın orta hakemlerinin VAR hakemlerine danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir. Süper Lig'de mücadele etmeye başladığımız ilk maçtan beri asla ve asla rakiplerimiz ve maçta görev yapan hakemler hakkında yorum yapmayan kulübümüz, yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek bir oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların doksan dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem "hatalarıyla" düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kalan mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz.

Bizim hala umudumuz VAR."

BAŞKAN TOKSÖZ'DEN SERT TEPKİ

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Toksöz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile 1-1, 37. haftasında da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçlarda hakemlerin verdiği kararları eleştirdi.

Ligde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Toksöz, "Puan sıralamasında kritik noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Aydın Toksöz, futbolcuların pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmadığını savunarak, "Maçın orta hakemlerinin VAR'a danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce hakemler hakkında hiç yorum yapmadıklarını anlatan Toksöz, şunları kaydetti:

"Kulübümüz yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların 90 dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem hatalarıyla düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kalan mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz."

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