Hatayspor-Gazişehir Gaziantep FK finalinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
Spor Toto 1. Lig Play Off Final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
30 Mayıs Perşembe günü Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak TFF 1. Lig Play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.