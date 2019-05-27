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Hatayspor-Gazişehir Gaziantep FK finalinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Spor Toto 1. Lig Play Off Final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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30 Mayıs Perşembe günü Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak TFF 1. Lig Play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

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