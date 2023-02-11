Hataysporlu Saba Lobjanidze: Evden zar zor çıktım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından Hatayspor'un yıldızı Saba Lobjanidze ülkesinin basınına konuştu. Gürcü futbolcu, deprem anını "Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu." şeklinde özetledi.

Deprem faciasında yaşananları anlatan Saba Lobjanidze, "Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı." dedi.

Depremden sonra ortaya çıkan tablo hakkında bilgiler veren tecrübeli futbolcu, "Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Bu nedenle, bulduğum şey bununla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil." açıklamasını yaptı.

"AYAKTA KALAN BİR EV YOK"

Christian Atsu'nun son durumu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki birisi Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmiyordur. Ama bilmiyorum... Böyle bir ihtimal çok küçük bir yüzde var... Takımda Türk oyuncu olanların, herkesin evi yıkıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok." ifadelerini kullandı.

Gürcü oyuncu yaşanan felakete dair, "11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Gürcü halkıma çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"KİMSE FUTBOLA SICAK BAKMIYOR"

Hatayspor'un ligden çekilme kararı hakkında da konuşan Saba Lobjanidze, "Başkanımız bu sezon ligden çekilme kararını bize bildirdi. Artık kimse futbola sıcak bakmıyor. Önce durumumu bekliyorum. Takım durdu ama ben sezon sonuna kadar bu şekilde duramam. Hatayspor ile sözleşmem olduğu için beni kiralık gönderebilirler. Tam olarak bilmiyorum ve bana ne söyleyeceklerini ve durumumun ne olacağını duymayı bekliyorum. Ayrıca milli takım maçları geliyor ve profesyonel futbolcu olmayı nasıl bırakacağımı hayal bile edemiyorum. Hızlı bir şekilde eğitime başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak transfer durumu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Kulüple olan sözleşme beni bir buçuk yıl daha bağlıyor. Ancak bu haberden sonra, Türkiye'den ve diğer ülkelerden birkaç ekip ortaya çıktı. Avrupa'daki transfer penceresi kapandı, bu yüzden geçici olarak bizim için pencereyi açarlar mı, nasıl olur bilmiyorum." dedi.