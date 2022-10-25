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Spor

Hataysporlu Simon Falette'e 2 maç men cezası verildi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hataysporlu futbolcu Simon Falette'e 2 maçtan men ve 17 bin 500 lira para cezası verdi.

AA25 Ekim 2022 Salı 19:16 - Güncelleme:
Hataysporlu Simon Falette'e 2 maç men cezası verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hataysporlu futbolcu Simon Falette'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda oynanan Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor maçında kırmızı kart gören Falette'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aynı müsabakada talimatlara aykırı hareketi sebebiyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar cezası verildiği aktarıldı.

Galatasaray'a ise kupada GMG Kastamonuspor ile yapılan mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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