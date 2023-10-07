Hatayspor'un 8. hafta rakibi Konyaspor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde topladığı 11 puanla 7. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 12. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

Hatay ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.