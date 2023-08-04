Hatayspor'un antrenman yapacağı sahalar Mersin'de hazırlanıyor

Hatayspor'un konaklayacağı tesis ve yapımı süren futbol sahası çalışmalarını Vali Ali Hamza Pehlivan yerinde inceledi. İnceleme sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Pehlivan, 2012 yılında tamamlanan Avrupa'nın en büyük, dünya klasmanında da üçüncü büyüklükte bir poligon olan Erdemli Atış Poligonunun hemen yanı başında Hatayspor için saha hazırlandığını belirtti.

Pehlivan, "Hatay'da depremden etkilenen bir çok vatandaşımız oldu. Bunların içerisinde Hatayspor'umuz da etkilenen kurumlardan birisiydi. Tesisleri de kullanılamaz hale geldi, can kayıpları da oldu. Geçen sene oynayamadılar biliyorsunuz. Nerede müsabakalarımızı yaparız konusu gündeme gelince başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve federasyonun da destekleriyle bu konuda en uygun şehrin Mersin olacağı konusunda mutabakat sağlandı ve konu bize intikal etti. Biz de zaten depremi yaşayan iller de olduğu gibi Hatay ilimizle de çok yakın bir dayanışma içerisinde olduğumuzdan bu konuda da işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Ve hemen bir yer arayışına giriştik. En uygun yerin de yanı başında uluslararası bir tesisin olduğu Erdemli İlçemiz Atış Poligonunun yanında bir alan oluşturma konusu gündeme geldi. Burada görmüş olduğunuz 40 dönüm, saha yapmaya da ziyadesiyle elverişli alan ortaya çıktı. Ve şimdi de üst yapıyla sahaların birisi yine futbol federasyonunun destekleriyle yapılacak ki o çalışmalara hep beraber nezaret ettik, çalışmaları başlamış durumda" dedi.

"ÖRNEK BİR DAYANIŞMAYI ORTAYA KOYMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Hatayspor'un maçlarını Mersin Şehir Stadında oynayacağını hatırlatan Vali Pehlivan, "Maçlarını şehir stadyumumuzda oynayacak Hatayspor ve konaklamayı da yine burada sosyal tesislerimizde gerçekleştirecek, antrenmanlarında buna elverişli hale gelecek olan bu sahada yapacaklar. Biz bu konuda Gençlik ve Spor bakanlığımızla koordine halindeyiz ve ilimizde, sadece Akdeniz Oyunları öncesinde yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programları çerçevesinde 22 tesis hayata geçirilmişti ve bu gün itibariyle tesis sayımız 100 civarında, sadece bir yıl içerisinde gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların bedeli 1 milyar TL civarında. Bu spor faaliyetleri, gençlik faaliyetleri devam ederken depremi yaşayan Hatayla ve futbol takımı Hatayspor ile örnek bir dayanışmayı Mersinli olarak ortaya koymuş olmaktan dolayı da ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Şehrimizde de Mersin İdman Yurdu takımımız var. Geçen sezon 2. Lig'e çıktı, bir de Süper Lig takımımız oldu. İki yakın il arasında böyle bir dayanışmayla beraber şehre de bir heyecan katacağını Hataylı hemşerilerimizin gelip burada misafir olup maçları izleyeceği yine Mersinli hemşerilerimizin Hataylı hemşerilerimizle dayanışma içerisinde maçları izleyeceği ortamları hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"LİGLER BAŞLADIKTAN SONRA MAKSİMUM BİR AY İÇİNDE KULLANMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Antrenman sahasının ne zaman tamamlanacağına dair bilgi de veren Pehlivan, "Hem doğal çim olacağı için onun altyapısının drenajlarının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor, bir de yüklenici firma o çimleri yeşertene kadar belli bir süre ona nezaret edecek. Dolayısıyla liglerden birkaç hafta sonrasını bulabilir. O sürede de gerekli planlamalar yapıldı. Takımın nerede konaklayacağı, maçları nerede oynayacağı ile ilgili futbol federasyonu, gençlik ve spor il müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde bu planlamayı da yaptık. 2 ay önce başlandı. Hummalı bir çalışma oldu ama liglerde yakın zamanda başlayacağı için belki bir kaç hafta rötar olacak ama ligler başladıktan sonra maksimum bir ay içinde kullanmaya başlayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.