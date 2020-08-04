İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9655
  • EURO
    8,2265
  • ALTIN
    441.981
  • BIST100
    1117.32
Spor

Hatayspor'un kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp kadrosunun belirlendiğini duyurdu.

AA04 Ağustos 2020 Salı 13:53 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:53
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların bugün Erzurum'da toplanıp, sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamp kadrosunda Rayane Aabid, Abdurrahman Canlı, Akın Alkan, Dame Diop, Emircan Koku, Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa, Idır Ouali, Mirkan Aydın, Mahmut Emir, Selim Ilgaz, Soner Ördek, Strahil Popov, Süleyman Çamlıca, Yusuf Abdioğlu, Joseph Akomadi ve Mesut Çaytemel'in yer aldığı aktarıldı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları ise sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.