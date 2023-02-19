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Spor

Hatayspor'un ligden çekilmesi ile 5 oyuncu çeşitli takımlara kiralandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açan depremde en çok zarar gören futbol kulüplerinden olan Hatayspor, 5 oyuncusunu çeşitli takımlara kiraladı.

AA19 Şubat 2023 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Hatayspor'un ligden çekilmesi ile 5 oyuncu çeşitli takımlara kiralandı
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu.

Takımın ligden çekilmesinin ardından futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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