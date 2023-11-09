Hatayspor'un rakibi Galatasaray

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibinin antrenmanı, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleşti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Bordo beyazlı ekip bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 14 puan ile ligde 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 10 galibiyet, 1 beraberlik ile 31 puan ile 1. sırada yer alıyor.