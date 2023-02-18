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Spor

Hatayspor'un sol beki Kaan Kanak Manisa FK'ya imza attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'dan tecrübeli sol bek oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Hatayspor'un sol beki Kaan Kanak Manisa FK'ya imza attı
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Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Süper Lig ekibi Hatayspor'dan sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Kaan Kanak, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri burada olmamda etkili oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için mücadele edeceğim. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Kaan Kanak'ın tecrübesiyle takıma önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Mevlüt Aktan ise "Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak çok büyük bir acı yaşadık. El ele vererek bu acıların üstesinden geleceğiz. Kaan Kanak bu anlamda bizim için özel bir transfer oldu. Tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar verecek, güç katacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübümüz formasıyla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Kaan Kanak, 6 Ekim 1990 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Futbola Ankaragücü altyapısında başlayan sol bek oyuncusu sırasıyla Bugsaşspor, Hatayspor, İnegölspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve BB Erzurumspor formaları giydi. Kaan, Sezon başında transfer olduğu Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 16 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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