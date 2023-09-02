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Spor

Hatayspor'un yeni yıldızı Massanga Matondo

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu transfer etti.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Hatayspor'un yeni yıldızı Massanga Matondo
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, kadrosunu orta saha oyuncusu Matondo ile güçlendirdi. Hatayspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kongolu futbolcu imza töreninin ardından, bireysel çalışmalara başladı. Daha önce kariyerinde FK Partizani formasını giyen Matondo, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

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