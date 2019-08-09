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Hava trafiği kapanacak

F.Bahçe, yeni stoperi için Huddersfield’e 3.5 milyon euro ödeyecek. Senelik 2.5 milyon euro kazanacak olan Zanka hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

  • Star Spor
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TRANSFERİN en hızlı kulübü olarak öne çıkan Fenerbahçe, yeni stoperini önceki gece sabaha karşı İstanbul’a getirdi. Huddersfield’dan alınan Mathias ‘Zanka’ Jorgensen’i İstanbul Havalimanı’nda Sportif Direktör Comolli karşıladı. Havalimanından oteline giden 29 yaşındaki Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi.

POZİSYON SEZGİSİ ÇOK İYİ

Zanka için kulübüne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken, 2+1 yıllığına Sarı-Lacivertli formayı giyecek olan oyuncuya da senelik 2.5 milyon euro verilecek. 1.91 boyundaki Zanka, güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile rakiplere havadan geçit vermeyen bir savunma oyuncusu. Tek eksiği biraz ağır kalması. Ancak pozisyon bilgisi ve sezgisi ile bu açığını kapatmasını biliyor.

LAKABI FİLM KARAKTERİNDEN

Danimarka Milli Takımı’nda 23 kez görev yapan Kanarya’nın yeni oyuncusunun asıl ismi Mathias Jorgensen. Zanka lakabı ise kendisine Cool Runnings (Üşütük Popolar) filminde Doug E. Doug’un canlandırdığı Sanke Coffie karakterinden esinlenerek verilmiş. Kopenhag’da oynarken 5 lig ve 5 kupa şampiyonluğu yaşadı ve 2008’de Danimarka’da yılın futbolcusu unvanını aldı.

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