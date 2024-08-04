Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75 m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi garantiledi. Milli sporcumuz; 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75'i ilk hakkında geçti ve adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı. Ersu Şaşma, final müsabakasına yarın saat 20.00'de çıkacak.

İKONİK POZ!

Ersu'nun atlayışın hemen ardından havada yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Başarılı sporcu, "Bu sevincin bir hikayesi yok. Hep yapıyordum. Ama Roma'da başladı. Masör Kadir abi var, her atladığımda onu gösteriyorum. İnşallah Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya alacağız" ifadelerini kullandı. Milli atletimizin atlayışlarını annesi ve babası da takip etti. Finale çıkmayı hep birlikte kutladılar.