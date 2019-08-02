Havadan geçit vermiyor

YENİ sezon öncesi en önemli eksiklerinden birisi stoper olan Trabzonspor bu sorunu gidecek ismi Türkiye’ye getirdi. Bonservisi Sporting Lizbon’da olan İvanildo Fernandes, dün Trabzon’a gelirken sağlık kontrolünden geçirildi. 1-2 gün içinde imza atması beklenen 23 yaşındaki oyuncu 1.94 boyu ile özellikle hava toplarına çok hakim bir isim. Sol ayaklı oyuncu, özellikle duran toplarda ileri çıkarak takımın hücum gücüne katkı da sağlayabiliyor. Sporting Lizbon’un ikinci takımında ilk profesyonel maçın açıkan İvanildo, geçen sezon tecrübe kazanması için Moreirense takımına kiralanmıştı.Trabzonpor genç futbolcu için kulübüne 550 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.