Havalimanı dolup taşacak! Scott McTominay 3+1 yıllığına hayırlı olsun

Avrupa'da yaz transfer döneminin son günlerine girilirken transfer hareketliliği de bir hayli arttı. Kulüpler kadrolarına yapacakları son takviyeler için görüşmelerini sıklaştırdı. Yaz aylarında gündemde en fazla ses getiren isimlerin başında, Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay geliyordu.

Süper Lig devlerinin transferi için yoğun çaba harcadığı 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye veda etmek üzere. Scott McTominay'in yeni adresi ise netlik kazanıyor...

SCOTT MCTOMINAY TRANSFERİ BİTİYOR!

Premier Lig ekibi Manchester United'da geleceği tartışma konusu olan Scott McTominay için Süper Lig devleri de harekete geçmişti. Özellikle orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, İngiliz kulübüyle temas kurdu. Transferde istediği sonucu alamayan Galatasaray bu bölgeyi Gabriel Sara ile güçlendirirken, Fenerbahçe ise alternatif isimlere yöneldi.

Oyuncunun yeni adresi ise ortaya çıktı.

2 KULÜP YARIŞ HALİNDE

İngiliz basını, Scott McTominay'in Manchester United'a veda edeceğine kesin gözüyle bakıyor. İngiltere'den gelen haberlere göre; oyuncu için Serie A ekiplerinden Napoli ve İngiliz kulübü Fulham yarış halinde. Oyuncu için Napoli ihtimali bir hayli güçlü dursa da Fulham, Manchester United'a üçüncü bir teklif de iletti.

Scott McTominay'in bu iki kulüpten birine 3+1 yıllık imza atması bekleniyor.

Star Gazetesi