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Spor

Havalimanı dolup taşacak! Süper Lig'de yılın bombası Memphis Depay

Memphis Depay bu sezonu Brezilya ekibi Corinthians'ta geçiriyor. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı sıklıkla Türk takımlarıyla anılan Hollandalı yıldız için yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Memphis Depay için harekete geçti.

Ahmet Aygün19 Haziran 2025 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Havalimanı dolup taşacak! Süper Lig'de yılın bombası Memphis Depay
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Memphis Depay, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarla dolu olan Avrupa kariyerinin ardından 2024 yaz transfer döneminde Corinthians'a imza atmıştı. Brezilya ekibinde başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız forvete Avrupa kapıları yeniden açıldı. Memphis Depay kariyerindeki yeni sayfayı Türkiye'de açmaya çok yakın.

MEMPHİS DEPAY BOMBASI

Memphis Depay bir yıllık aradan sonra Avrupa futboluna dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki golcüye Süper Lig'den talip çıktı. Hollanda basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Memphis Depay için devreye girdiği aktarıldı.

Serbest kalma bedeli 10 milyon euro olan Memphis Depay için siyah beyazlıların sıkı bir pazarlığa gireceği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Haberde Memphis Depay için Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli yerlerinden talip olduğu öne sürüldü. İtalya ve İspanya'dan 3 kulübün Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

CORINTHIANS KARNESİ

Corinthians formasıyla toplamda 42 maçta forma giyen Memphis Depay takımı adına 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübüyle 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Depay'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlendi.

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