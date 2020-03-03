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Spor

Havlu atmadık ve ligde kalacağız!

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Göztepe'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

03 Mart 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 00:20

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, havlu atmadıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Hakedilmiş bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Prosinecki, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN

Sezonun en iyi ilk yarısını oynadıklarını aktaran Prosinecki, "İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan kazandık. Takımda oyuncuların özgüven kazandığını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor havlu atmıyor ve havlu atmayacak." dedi.

Prosinecki ayrıca Kasımpaşa maçına aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ve o maçtan da puan almak istediklerini belirtti.

"Kayserispor'un ligde kalacak." diyen Prosinecki, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

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