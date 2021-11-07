7 Kasım 2021 Pazar 22:41 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:49

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonu konuştu. Pereira, ayrılık sorusunu, "Hayır! Ben hala inanıyorum." şeklinde cevapladı.

"BEN HALA İNANIYORUM. ÇOK MAÇ VAR..."

Vitor Pereira, "Bu hikaye yine yarıda kalır mı?" şeklindeki ayrılık sorusuna cevap verdi. "Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu." dedi.



"HEDEFİM HALA ŞAMPİYONLUK"

Portekizli teknik adam, "Takım her şeyi yaptı. Kazanamadık ama çok maç var. Hedefim hala şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN TEPKİ OLABİLİYOR"

Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Harika bir taraftarımız var. Buraya dönme kararı verirken taraftarın çok önemli bir etkisi oldu. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.