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Hayal kırıklığının adı Ljajic

KARTAL’IN sezon başında 6.5 milyon euro vererek bonservisini aldığı Adem Ljajic, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu kötü performansla hayal kırıklığı yarattı.

  • Star Spor
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Geçen sezon Şenol Güneş döneminde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sırp 10 numara, şu ana kadar Süper Lig’de 7 karşılaşmada toplam 530 dakika süre alırken, sadece Göztepe maçında 1 gol kaydetti, Göztepe’ye karşı 1 ve Gaziantep FK maçında 2 olmak üzere 3 asist yaptı. Avrupa Ligi’nde oynanan 3 karşılaşmada da 90’ar dakika sahada kalan Ljajic, 4-2 kaybedilen Slaven Bratislava mücadelesinde 1 gol atarken, Wolverhampton ve Braga müsabakalarında sıfır çekip, taraftarların tepkisini topladı.

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