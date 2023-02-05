Hayaldi gerçek oluyor! Fenerbahçe dünya yıldızını şampiyonluk için getiriyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirerek ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe, Hakim Ziyech için Chelsea'yi ikna etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DE ARA TRANFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde de yoğun çalışma sürüyor. Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer eden Fenerbahçe, son günler yaklaşırken fırsat transferlerini de değerlendirmek istiyor.

DÜNYA YILDIZININ TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Transfer döneminin son günlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile de gündeme gelen Hakim Ziyech için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve Chelsea'nin yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İngiliz ekibi, PSG'ye transferi son anda iptal olan Faslı yıldız için Fenerbahçe'nin kiralık teklifine sıcak bakıyor.

ZIYECH "TAMAM" DERSE TRANSFER BİTER

Chelsea'yi ikna eden Fenerbahçe'nin Faslı yıldız Hakim Ziyech'in de teklifi kabul etmesinin ardından transferi gerçekleştirmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıkan ve toplam 669 dakika süre alan Hakim Ziyech, 1 asistle skora etki edebildi.