22.01.2020 15:21 - Güncelleme: 22.01.2020 15:21

Ozan Kabak, Alman Sportbild dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan ayrılarak geçen yıl Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olmasının kendisi için zor bir karar olduğunu kaydetti.



İstanbul'da efsane futbolcular arasına girmenin harika bir şey olabileceğini ancak bunu şu an için istemediğini aktaran 19 yaşındaki oyuncu, "Hayalim dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmak. Bunu sadece Batı Avrupa'da başarabilirim. Kariyerimi daha sonra da Türkiye'de sürdürebilirim." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden birinin de İngiltere'de futbol oynamak olduğunu ifade eden Ozan Kabak, "Birkaç yıl daha Almanya'da kalmak istiyorum. Ancak daha sonra İngiltere'ye sıçramayı başarmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Genç futbolcu, Bundesliga'nın en üst seviyede olduğunu ancak dünyanın en iyi liginin Premier Lig olduğunu kaydetti.

- "Schalke'ye gitmek en iyi karardı"

Geçen yaz Bayern Münih'in de kendisini transfer etmek istediğinin belirtilmesi üzerine milli futbolcu, "Ben ve menajerim Bayern Münih ile konuştuk. Ben genç bir oyuncuyum. Gelişmem için çok oynamam önemli." yorumunda bulundu.

Ozan Kabak, bu sebepten dolayı Schalke 04'te oynamaya karar verdiğini anlattı.

İtalyan kulüpleriyle de transfer görüşmeleri yaptığını aktaran Ozan Kabak, "Schalke'ye gitmek en iyi karardı." ifadesini kullandı.

Schalke 04'ün özellikle Türk takımlarına karşı oynadığı karşılaşmalardan ve burada forma giyen Altıntop kardeşlerden dolayı Türkiye'de tanındığını aktaran Ozan Kabak, "(Schalke 04'te) Baskı hissetmiyorum. Sorumluluk alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce amatör futbolcu olarak oynayan babasının kendisini çok desteklediğini anlatan genç futbolcu, "Birkaç futbol okulunu test ettim ve 11 yaşında Galatasaray Akademisi için karar verdim. Çok iyi eğitim aldım. 18 yaşında da profesyonel takıma yükseldim." ifadelerini kullandı.

Schalke 04 ile gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceklerini, bunun için ilk yarıdaki başarılı performanslarını sürdürmeleri gerektiğini belirten Ozan Kabak, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, bunun çok önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Ozan Kabak, geçen yıl Galatasaray'dan Stuttgart takımına, bu sezonun başında da Schalke 04'e transfer oldu.

Bundesliga'da 28 maçta forma giyen milli futbolcu, 6 gol kaydetti.