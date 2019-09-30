26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6547
  • 6,1692
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Haydi Aslan ilk zafere kükre

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında bu akşam PSG’yi konuk edecek. 22.00’de başlayacak mücadelede hedef, kazanarak grupta iddialı hale gelmek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci randevusuna çıkıyor. İlk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda Paris Saint Germain’i konuk edecek. 22.00’deki mücadeleyi beIN Sports ekrana getirirken, karşılaşmayı Polonya Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Cim-Bom’un hedefi rakibini mağlup ederek grupta iddialı olduğunu göstermek. Galatasaray, Avrupa kupalarında bu akşam 281. maçına çıkarken, bundan önceki dönemde 99 galibiyet, 74 beraberlik ve 107 mağlubiyet elde etti.

Fransız takımları ile daha önce 17 maç oynayan Galatasaray, bunların 6’sını kazanıp, 7’sini kaybetti. 19 gol atıp, 28 gol yedi. Öte yandan Aslan’ın grubunda bugün ayrıca 22.00’de Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Fehgouli, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marqinhos, Veratti, Sarabia, Di Maria, Icardi

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

Netflix 4. sezonu onayladı

Netflix 4. sezonu onayladı

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Zelenskiy: Bize hiç kimse emir veremez

Zelenskiy: Bize hiç kimse emir veremez

Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA