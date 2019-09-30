Haydi Aslan ilk zafere kükre

CİM-BOM, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci randevusuna çıkıyor. İlk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda Paris Saint Germain’i konuk edecek. 22.00’deki mücadeleyi beIN Sports ekrana getirirken, karşılaşmayı Polonya Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Cim-Bom’un hedefi rakibini mağlup ederek grupta iddialı olduğunu göstermek. Galatasaray, Avrupa kupalarında bu akşam 281. maçına çıkarken, bundan önceki dönemde 99 galibiyet, 74 beraberlik ve 107 mağlubiyet elde etti.

Fransız takımları ile daha önce 17 maç oynayan Galatasaray, bunların 6’sını kazanıp, 7’sini kaybetti. 19 gol atıp, 28 gol yedi. Öte yandan Aslan’ın grubunda bugün ayrıca 22.00’de Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Fehgouli, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marqinhos, Veratti, Sarabia, Di Maria, Icardi