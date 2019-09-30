Haydi Aslan ilk zafere kükre
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında bu akşam PSG’yi konuk edecek. 22.00’de başlayacak mücadelede hedef, kazanarak grupta iddialı hale gelmek.
- Star Spor
CİM-BOM, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci randevusuna çıkıyor. İlk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda Paris Saint Germain’i konuk edecek. 22.00’deki mücadeleyi beIN Sports ekrana getirirken, karşılaşmayı Polonya Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.
Cim-Bom’un hedefi rakibini mağlup ederek grupta iddialı olduğunu göstermek. Galatasaray, Avrupa kupalarında bu akşam 281. maçına çıkarken, bundan önceki dönemde 99 galibiyet, 74 beraberlik ve 107 mağlubiyet elde etti.
Fransız takımları ile daha önce 17 maç oynayan Galatasaray, bunların 6’sını kazanıp, 7’sini kaybetti. 19 gol atıp, 28 gol yedi. Öte yandan Aslan’ın grubunda bugün ayrıca 22.00’de Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Fehgouli, Falcao
PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marqinhos, Veratti, Sarabia, Di Maria, Icardi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.