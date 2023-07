Hayırlı olsun! Sonunda İrfan Can Kahveci transferi bitti

Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde takımda süre bulmakta oldukça zorlanan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak konusu oldu. 27 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci için takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal kararını verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ, ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

İrfan Can Kahveci 2021 yılından Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Hatta sarı-lacivertli kulüp İrfan Can Kahveci transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş o dönemin en önemli transfer çalımına imza atmıştı. Ancak geçen sürede İrfan Can Kahveci sahada zaman zaman kaybolarak taraftarlardan tepki aldı. Teknik direktör Jorge Jesus ise Kahveci'nin sergilediği performanstan memnun kalmadığı için oyuncuyu erkenden oyundan almaya hatta ilk 11'de yer vermez olmuştu.

İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal takımın başına geçmesinin ardından yeni sezonla ilgili planlamaları yaptı ve İrfan Can Kahveci'nin gelecek sezon takımda kalmasına karar verdi. Ancak deneyimli çalıştırıcı oyuncu için yüksek bir teklifin gelmesi durumunda ise teklifin değerlendirilmesini önerdi.

FENERBAHÇE KARNESİ



İrfan Can Kahveci bu sezon tüm kulvarlarda 42 resmi maçta sahaya çıktı. Bunların yalnızca 28'inde ilk 11'de oyuna başladı. 2322 dakika oyunda kalan milli futbolcu 7 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.