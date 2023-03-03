Hayırlı olsun! Ve Arda Güler imzayı atıyor: Tarihe geçecek rekor rakam

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, birçok Avrupa devinin takibinde. Bu nedenle genç yıldızın ucuza gitmesini istemeyen Fenerbahçe'de yönetim Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak. İmzalanacak olan sözleşmedeki serbest kalma bedeli de belli oldu.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİN KISKACINDA

Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen ve Fenerbahçe'de kısa sürede A takıma yükselen Arda Güler, sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olurken, Avrupa devlerini de peşine takmayı başardı. 18 yaşındaki yıldızı takip edenler arasında PSG, Barcelona, Manchester City gibi dev ekipler yer alıyor.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertliler Arda Güler'i kaptırmamak için önlem almaya hazırlanıyor. Yönetim, genç yıldız ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamayı ve mevcut sözleşmesinde 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalma durumunu ortadan kaldırarak serbest kalma maddesini 30 milyon euroya çıkarmak istiyor. Arda Güler ile yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

TARİHE GEÇECEK

Arda Güler'in yeni sözleşmesine konulan serbest kalma maddesi tarihe geçecek. Eğer 18 yaşındaki yıldız 30 milyon euroya transfer olursa kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 481 dakika süre alan milli oyuncu, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.