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Spor

Hayırlı olsun! Ve Kerem Aktürkoğlu transferinde beklenen oldu

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki başarılı performansıyla Napoli başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Aralık 2022 Cuma 19:40 - Güncelleme:
Hayırlı olsun! Ve Kerem Aktürkoğlu transferinde beklenen oldu
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Galatasaray'da Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim Kerem Aktürkoğlu'nu sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Bu nedenle ara transfer döneminde milli oyuncunun transfer ihtimali düşük.

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ: KEREM AKTÜRKOĞLU

Her ne kadar bu sezona beklentilerin uzağında başlasa da son haftalarda performansını arttıran milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, hala Avrupa ekiplerinin radarında. Napoli başta olmak üzere birçok kulüp genç oyuncuyu yakından takip ediyor.

GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Bu sezona yaptığı transferlerle iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray'da hedef şampiyonluk. Bu nedenle yönetim elindeki kadroyu korumak istiyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ocakta transferine çok büyük teklifler gelmedikçe izin verilmeyecek. Milli oyuncu sezon sonuna kadar elde tutulacak.

MAAŞINA ZAM YOLDA

Son haftalardaki başarılı performansıyla büyük bir ivme kazanan Kerem Aktürkoğlu için yönetim yeni sözleşme hazırladı. Milli oyuncunun maaşına da hatırı sayılır bir zam yapılması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1130 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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