Hayran kaldılar! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü

Star Gazetesi 12 Mart 2022 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 20:32

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı maçı izlemeye gelen Atletico Madrid izleme ekibi Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Milli oyuncu sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

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ATLETICO MADRID, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İZLEMEYE GELMİŞTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in izleme ekibi Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA HAYRAN KALDILAR

Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye gelen ekibin milli oyuncuya hayran kaldıkları öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın en öne çıkan oyuncularından biri oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.