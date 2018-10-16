Hayrettin Hacısalihoğlu: Şenol Güneş isterse başkan olabilir

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, A'dan Z'ye tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.

İşte Hacısalihoğlu'nun ağzından en önemli detaylar:

- Çok uzun soluklu bir planlama ile göreve gelmedik. Ama kafamızdaki planların birçoğunu uyguladık.

- Kulübün 2025'e kadar bir kuruş geliri olmayacak, siz bir yandan kulübün bütçesini revize ederken bir yandan da taraftarı mutlu edeceksiniz.

- Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda döviz bazındaki sözleşmeleri revize edeceğiz.

- Dövizde artış yaşanmamış olsa da gelirlerimiz oyuncu giderlerini karşılamıyor.

- Trabzonspor'un kendi yıldızlarını yetiştirmesi lazım.

- Ağır eleştirilerden etkileniyorum. Aralık'ta yapılacak seçimde yönetimde görev almayı düşünmüyorum.

'ŞAMPİYONLUK SÖYLEMİNİ KULLANMAMAMIZ GEREKIYOR'

- Akyazı yapılırken 'dolmaz' demiştik ama taraftarımız bizi yanılttı.

- Ünal hoca (Karaman) yeni Güneş'imiz (Şenol) olabilir. Yalnız yönetim değil her kesimden insanlar olarak ona hoşgörülü ve destek olmalıyız.

- Şenol Güneş'in yolu tabi ki Trabzonspor ile kesişebilir. İngiltere'deki gibi menajerlik sistemiyle gelebilir, başkan olabilir. Kendisi Trabzonspor'un en önemli 3-4 isminden bir tanesi ve en önemli değerlerinden biridir.

- VAR sistemi eskiden olsa şampiyonluk sayımız değişirdi.

- Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Şampiyonluk söylemini kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Bu bize şu an zarar verir.

(Sabah)