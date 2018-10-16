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Hayrettin Hacısalihoğlu: Şenol Güneş isterse başkan olabilir

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Trabzonspor'un en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, 'İngiltere'deki gibi bir model olursa menajer olarak gelebilir, isterse başkan da olabilir.' şeklinde konuştu.

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Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, A'dan Z'ye tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.

İşte Hacısalihoğlu'nun ağzından en önemli detaylar:

- Çok uzun soluklu bir planlama ile göreve gelmedik. Ama kafamızdaki planların birçoğunu uyguladık.

- Kulübün 2025'e kadar bir kuruş geliri olmayacak, siz bir yandan kulübün bütçesini revize ederken bir yandan da taraftarı mutlu edeceksiniz.

- Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda döviz bazındaki sözleşmeleri revize edeceğiz. 

- Dövizde artış yaşanmamış olsa da gelirlerimiz oyuncu giderlerini karşılamıyor.

- Trabzonspor'un kendi yıldızlarını yetiştirmesi lazım.

- Ağır eleştirilerden etkileniyorum. Aralık'ta yapılacak seçimde yönetimde görev almayı düşünmüyorum.

'ŞAMPİYONLUK SÖYLEMİNİ KULLANMAMAMIZ GEREKIYOR'

- Akyazı yapılırken 'dolmaz' demiştik ama taraftarımız bizi yanılttı. 

- Ünal hoca (Karaman) yeni Güneş'imiz (Şenol) olabilir. Yalnız yönetim değil her kesimden insanlar olarak ona hoşgörülü ve destek olmalıyız.

- Şenol Güneş'in yolu tabi ki Trabzonspor ile kesişebilir. İngiltere'deki gibi menajerlik sistemiyle gelebilir, başkan olabilir. Kendisi Trabzonspor'un en önemli 3-4 isminden bir tanesi ve en önemli değerlerinden biridir.

- VAR sistemi eskiden olsa şampiyonluk sayımız değişirdi.

- Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Şampiyonluk söylemini kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Bu bize şu an zarar verir.

(Sabah)

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