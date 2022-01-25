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Spor

Hayrullah Bilazer'den Giresunspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 23. haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği açıklandı.

AA25 Ocak 2022 Salı 21:06 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 21:07
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GZT Giresunspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in çekilen MR görüntülenmesi sonrasında sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtilerek, oyuncunun muhtemel tedavi sürecinin 2-3 hafta olarak öngörüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, sol alt adalesinde bulunan sakatlığı tedavi edilen sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in de kamp başlangıcında fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamasının planlandığı belirtilen açıklamada, hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Flavio'nun da tedavisine devam edildiği ve kamp çalışmalarına sorunsuz başlayacağı kaydedildi.

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