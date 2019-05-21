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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Abdurrahim Albayrak'a yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur” denildi..

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TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak,"Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." dedi.

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Abdurrahim Albayrak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın, bir televizyon programında "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım" şeklindeki açıklamasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

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