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Spor

Hazırlık maçında Göztepe Altınordu'yu 2 golle devirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendi.

AA8 Ağustos 2021 Pazar 00:20 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:20
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Gürsel Aksel Stadı'nda seyircili oynanan müsabakaya Göztepe, İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye ve Adis Jahovic ilk 11'iyle başladı.

Altınordu ise Ali Emre Yanar, Şeref Özcan, Ali Dere, Yusuf Yalçın Arslan, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, Cheriff Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede oyuna sonradan dahil olan Ege Özkayımoğlu ile 1 gol daha bula sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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