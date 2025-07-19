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Spor

Hazırlık maçında sakatlanmıştı! Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu belli oldu

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Hazırlık maçında sakatlanmıştı! Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu belli oldu
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Beşiktaş, Wolfsberger ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

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