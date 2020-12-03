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Spor

Hazırlıklar tamamlandı! Bursaspor'da rakip Ümraniyespor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12'nci haftasında yarın akşam karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı futbolcuların neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 19:16 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:16
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TFF 1. Lig’in 12’nci haftasında yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. 

Yeşil beyazlı takım antrenmanı pas pres oyunuyla sonlandırırken, futbolcuların neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Mücadele yarın saat 19.00’da başlayacak.

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