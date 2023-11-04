Hazırlıklar tamamlandı! Sivasspor rakibi Adana Demirspor'u bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Y. Adana Demirspor ile karşılaşacak E.Y. Sivasspor, bugün yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programlar uyguladı. Futbolcular antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
E.Y. Sivasspor ile Y. Adana Demirspor yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaşacak.