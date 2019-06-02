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Hector Cuper: Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımından biri

A Milli Takım'a hazırlık maçında 2-0 mağlup olan Özbekistan'da teknik direktör Hector Cuper maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hazırlık maçında A Milli Takım'a 2-0 mağlup olan Özbekistan'da teknik direktör Hector Cuper maçın ardından açıklamalar yaptı.

"EN İYİ 30 TAKIMDAN BİRİ"

A Milli Takım'ın gücüne vurgu yapan Hector Cuper, "Ne kadar hazırlık maçı olsa da istediklerimizi sahaya yansıtmak açısından çok önemli. Skordan memnun değilim ama Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımından biri." şeklinde konuştu.

"BİR YERDEN SONRA ZORLANDIK"

Hector Cuper sözlerini, "Kendi açımızdan iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu seviyede yapabileceklerimizi göstermek istedik. Bir yerden sonra zorlandık. Sonuçta ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik." ifadeleriyle tamamladı.

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