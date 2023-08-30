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Spor

Hedef 101. galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Twente takımına konuk olacak. Sarı lacivertli ekip yarın Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Hedef 101. galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

SON 17 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 8. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 8. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi75-2248
TOPLAM25910055104346369

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