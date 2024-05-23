İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,206
  • EURO
    34,9867
  • ALTIN
    2448.57
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hedef yalnızca Türkiye Kupası değil! Avrupa için de sahada olacaklar
Spor

Hedef yalnızca Türkiye Kupası değil! Avrupa için de sahada olacaklar

Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası final maçı için karşı karşıya gelecek. Ligde 3'üncülüğü garantileyerek Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkını alan Fırtına, adını direkt play-off'a yazdırmak için kupayı kazanmak istiyor. Kartal ise Avrupa biletini kapmak için kupayı almak zorunda. İşte detaylar...

Akşam23 Mayıs 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Hedef yalnızca Türkiye Kupası değil! Avrupa için de sahada olacaklar
ABONE OL

Beşiktaş ve Trabzonspor, bugün saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galip gelen taraf, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan iki takım, sezonu kupa ile tamamlayarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Süper Lig'de 3'üncülüğü garantileyen bordo mavililer, kupayı alamazsa Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Bu akşam mutlu sona ulaşırsa ise direkt olarak playoff'a adını yazdıracak. Bu da Karadeniz ekibinin sezonu daha erken açmasının önüne geçecek.

KARTAL KAZANMAK ZORUNDA

Beşiktaş'ta ise durum biraz daha kritik. Ligde 3'üncülük şansını kaybederek Avrupa bileti şansını Türkiye Kupası'na bırakan Siyah-Beyazılar, bugün kazanamazsa Konferans Ligi için de ligde son hafta kazanmak zorunda. Süper Lig'de son olarak Hatayspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 5'inciliği riske soktu. Siyah beyazlılar, son hafta Kasımpaşa deplasmanında mücadele edecek. Kartal'ın 3 puan gerisinde olan Kasımpaşa, bu maçta galip gelmesi durumunda ikili averajdaki üstünlüğü ile 5. basamağı Beşiktaş'tan alacak.

KARŞILAŞMADA TOPLAM 6 EKSİK

Bu sonuçlarla ligi üçüncü bitiren Trabzonspor, kupayı da aldığı için 4. olan ekip Avrupa Ligi'ne, 5. basamaktaki takım ise Konferans Ligi'nde gidecek. Bordo-mavili takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana sakatlıkları bulunan Nicolas Pepe, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Beşiktaş'ın final kadrosunda ise Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yer almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.