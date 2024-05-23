Beşiktaş ve Trabzonspor, bugün saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galip gelen taraf, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan iki takım, sezonu kupa ile tamamlayarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Süper Lig'de 3'üncülüğü garantileyen bordo mavililer, kupayı alamazsa Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Bu akşam mutlu sona ulaşırsa ise direkt olarak playoff'a adını yazdıracak. Bu da Karadeniz ekibinin sezonu daha erken açmasının önüne geçecek.

KARTAL KAZANMAK ZORUNDA

Beşiktaş'ta ise durum biraz daha kritik. Ligde 3'üncülük şansını kaybederek Avrupa bileti şansını Türkiye Kupası'na bırakan Siyah-Beyazılar, bugün kazanamazsa Konferans Ligi için de ligde son hafta kazanmak zorunda. Süper Lig'de son olarak Hatayspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 5'inciliği riske soktu. Siyah beyazlılar, son hafta Kasımpaşa deplasmanında mücadele edecek. Kartal'ın 3 puan gerisinde olan Kasımpaşa, bu maçta galip gelmesi durumunda ikili averajdaki üstünlüğü ile 5. basamağı Beşiktaş'tan alacak.

KARŞILAŞMADA TOPLAM 6 EKSİK

Bu sonuçlarla ligi üçüncü bitiren Trabzonspor, kupayı da aldığı için 4. olan ekip Avrupa Ligi'ne, 5. basamaktaki takım ise Konferans Ligi'nde gidecek. Bordo-mavili takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana sakatlıkları bulunan Nicolas Pepe, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Beşiktaş'ın final kadrosunda ise Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yer almadı.