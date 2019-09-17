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Rıza Kayaalp: Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, 'Takım halinde şansız birkaç gün geçirdik. Bu olumsuzluğu tersine çevirmek istiyordum' dedi.

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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, "Hırslıydım. Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı." dedi.
 
Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.
 
Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk gününde kaybettiklerini belirterek, "İkinci gün de kaybedince büyük bir sorumluluk yüklendi bize. Takımı kurtarma görevi bize düştü. Tabii ki kendime güveniyordum." diye konuştu.
 
Tecrübeli bir sporcu olduğunu anlatan Kayaalp, "Bu şampiyonaya iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Takım halinde şansız birkaç gün geçirdik. Bu olumsuzluğu tersine çevirmek istiyordum. Hedefim şampiyonayı İstiklal Marşı'mızla kapatmaktı. Allah'a şükürler olsun bunu da başardım. Tekrardan toparladık takımı ve grekoromeni sonlandırdık." ifadelerini kullandı.
 
Rıza Kayaalp, hedefinin gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu dile getirerek, destek veren herkese teşekkür etti.
 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Rıza Kayaalp'ın dördüncü kez dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Onun 8 Dünya Şampiyonası'nda madalyası var. 2 bronz, 2 gümüş, 4 altın. Gerçekten çok büyük başarı. Sporcumuzun bir eksikliği var, o da olimpiyat altın madalyası. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu eksikliği tamamlayacağına, altın madalya alacağına ve İstiklal Marşı'mızı dinleteceğine inanıyorum." 

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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