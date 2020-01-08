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Spor

'Hedefimiz sadece şampiyonluk'

Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, sezon sonu hedeflerini açıkladı: “29’uncu şampiyonluğa inanıyoruz. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Özeleştiri yaptık. İkinci yarıya daha odaklanmış şekilde başlayıp, taraftarımızın da arkamızda olduğu bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum”

07.01.2020  23:39 - Güncelleme: 08.01.2020  08:01

OZAN Tufan, F.Bahçe’nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kiralık gittiği Alanyaspor’da Sergen Yalçın’ın kendisine etkisini anlatan F.Bahçe kaptanı, “Sergen Hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. Beni iyi yerlere getirmek için gayret gösterdi. Sergen Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi. Ozan, “29’uncu şampiyonluğa inanıyoruz. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Özeleştiri yaptık. İkinci yarıya daha odaklanmış şekilde başlayıp, taraftarımızın da arkamızda olduğu bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

BORCUMUZU ÖDEMEK iSTiYORUM

Ozan Tufan, F.Bahçe ile yeni sözleşme imzalamasıyla ilgili, “Benim aklımda olan ve içimden gelen öncelikle F.Bahçe’ye borcumun olması. Önceliğim, burada bana verilen kaptanlığı yapmak ve bu takımı şampiyonluğa kavuşturmak. Hoca ve Başkan’a söz vermiştim” değerlendirmesinde bulundu. Başarılı oyuncu, “Birçok mevkide oynadım. Orta sahada kendimi iyi hissediyorum. F.Bahçe’nin eksik olduğu mevkide oynayabiliyorsam seve seve oynarım. Ersun Hocaya da söyledim. Ben 2-3 defa kadro dışı kaldım. Çok düşündüm o dönemlerde. Kadro dışı kalınca sağ bek de olsa oynamayı özlüyorsun” dedi.

(Akşam)

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