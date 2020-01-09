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Spor

Galatasaray'da gündem Anderson Talisca ve Alex Teixeira transferleri!

Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi transferleriyle kanatları güçlendiren Galatasaray’da yeni hedef belli oldu... Younes Belhanda’nın yerine forvet arkasında oynayacak bir yıldız peşinde olan Galatasaray’ın gündeminde iki dev isim var: Anderson Talisca ve Alex Teixeira... Şimdilik Talisca’nın Türkiye’ye dönüşü zor görünse de Teixeira için tüm şartlar zorlanacak.

Fanatik09.01.2020  09:33 - Güncelleme: 09.01.2020  09:33

Galatasaray’da gözler 10 numara transferine çevrildi. Beklenen performansı veremeyen ve Arap kulüpleriyle transfer görüşmesi yapan Younes Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak yıldız takviyesi için kolları sıvadı. İkinci yarıda çok daha hızlı, üretken ve teknik bir hücum hattı oluşturmak isteyen Cim Bom’un hedefinde iki büyük isim var... Bunlardan biri, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın yıllık maliyeti oldukça yüksek. Her ne kadar Galatasaray, Sambacı’nın yıllık ücretini karşılamayı göze alsa da, kulübü Guangzhou’nun bu transfere kolay kolay izin vermeyeceği belirtiliyor.

Teixeira yeşil ışık yaktı

Sarı-Kırmızılılar özellikle bonservis konusunda, oyuncu satmadan adım atmakta zorlanıyor. Bu nedenle gündemdeki isimlerin tavrı kadar, kulüplerin talepleri de transferde kritik rol oynuyor. Bu açıdan bakıldığında Alex Teixeira operasyonu, Talisca’ya göre daha mümkün görünüyor. Yıldız futbolcunun kontratının son senesinde olması, Sarı- Kırmızılılar’ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Bir süre önce de Teixeira ile görüşen ve olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi, bonservis seviyesinde aşama kaydedebilirse, önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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