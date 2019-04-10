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Heerenveen'de Riekerink dönemi sona erdi

Hollanda Ligi ekibi Heerenveen'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.

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Heerenveen Kulübü, 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Antrenör Johnny Jansen'in sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Riekerink yönetiminde bu sezon Eredivisie'de 29 haftada 36 puan toplayan Heerenveen, 10. sırada bulunuyor.

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