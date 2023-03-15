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Spor

Hein Vanhaezebrouck: Ben kariyerimde hiç böyle bir şey görmemiştim

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, turu atladıkları için mutlu olduğunu belirterek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Hein Vanhaezebrouck: Ben kariyerimde hiç böyle bir şey görmemiştim
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Belçika temsilcisi Gent deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında konuşan Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, maçta 3 gol atan 20 yaşındaki golcüsü Gift Emmanuel Orban için, "Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerim boyunca görmedim. Dün de Haaland'ı gördük. Orban da 3 golü 5 dakikada attı. Goller hızlı geldi. Sıra dışı bir durumdu. Ben kariyerimde hiç böyle bir şey görmemiştim. 3 gol için de forvet golü diyebilirim. İkinci gol, denge golüydü. Önce topu kaybetti, sonra kazandı. Bence hiçbir kaleci bu golü çıkaramazdı. Fantastik bir şut attı" diye konuştu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçı değerlendiren Vanhaezebrouck, "Çok tarihsel akşamlarım oldu. Bu da çok önemlilerinden biriydi. 4-1 çok iyi bir skor. Bir oyuncunuz, 3 golü 5 dakikada atıyorsa, takımınız da 4 golü 10 dakikada atıyorsa bu sıra dışı bir gecedir. Oyunun başında 10-15 dakikasında kontrolümüz yoktu. Baskı yaptılar, golü bulamadılar. Biz güven kazandık. Rakip mental olarak düşüşe geçti. Bu onların iyi takım olmadığını göstermiyor. Gol atabilirlerdi. Oldukça realist bir hocayım. Mutluyum, çeyrek finale kaldık. Takımımla gurur duyuyorum. Bundan sonra hangi takımın geleceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

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