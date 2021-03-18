18 Mart 2021 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 19:50

Beşiktaş altyapısından yetişen ve futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdüren Batuhan Karadeniz'in yükselen performansı devam ediyor. Takımın gol yükünü çeken Batuhan, Gümüşhanespor karşısında da şov yaptı. Misli.com 2. Lig 29. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'u konuk eden Trabzon, sahadan 4-1 galip ayrılırken maça damga vuran isim yaptığı hat-trickle Batuhan Karadeniz oldu.

26'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 21 gol (ligde 18, kupada 3) ile katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Batuhan Karadeniz'in 2019/2020 sezonunda forma giydiği Bandırmaspor ve Tuzlaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselmişti. 29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi olmuştu. Trabzon ile kariyer sezonunu geçiren Batuhan, Karadeniz ekibiyle 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Hekimoğlu Trabzon, lider Manisa FK'nın 19 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Manisa ekibi şampiyonluğa koşarken, Batuhan Karadeniz'li Hekimoğlu'nun Play-Off oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.