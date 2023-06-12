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Spor

Hellas Verona ligde kalmayı başardı

İtalya Serie A'da Spezie ve Hellas Verona karşı karşıya geldi. Hellas Verona karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Serie A'da kalmayı başardı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Hellas Verona ligde kalmayı başardı
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İtalya Serie A play-out maçında Leonardo Semplici'nin ekibi Spezia ile Marco Zaffaroni'nin yönetimindeki Hellas Verona karşı karşıya geldi.

MAPEI Stadyumu'nda oynanan maçı Hellas Verona 3-1 kazanırken golleri 5. dakikada Davide Faraoni, 26. ve 38. dakikalarda ise Cyril Ngonge kaydetti. Hellas Verona'da ise Davide Faraoni 68. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Spezia'nın tek golünü ise 15. dakikada Ethan Ampadu kaydederken M'Bala N'Zola 70. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Hellas Verona, Serie A'da kalmayı başarırken Spezia ise, gelecek sezon Serie B'de boy gösterecek

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