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Hem asist ustası hem rapçi

Beşiktaş’ın yeni sol beki Pedro Rebocho, geçen sezon Guingamp’a 36 maçta 8 asistlik katkı sağladı. Rap aleminde ‘StiffWrist’ ismini kullanan Portekizli “Ateşli statları çok severim” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Pedro Rebocho farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Fransız ekibi Guingamp’tan alınan 24 yaşındaki Portekizli sol bek, takımında yaptığı asitleriyle ön plana çıktı. Geçen sezon Lig 1’de 36 karşılaşmada forma giyen Rebocho gol atamasa da 8 asistlik katkı sağladı. Kupa maçlarıyla birlikte 43 müsabakada forma giyen Portekizli sol bekin bir başka özelliği de rap müzikle uğraşması. Küçük yaşlardan beri bu müziğe merak saran Rebocho, 2016’da yaşadığı sakatlığın ardından kendi yazdığı şiirlerden ilk şarkısını yaptı. Fibula adını verdiği şarkısı için klip çeken Portekizli oyuncu “StiffWrist” adını kullandı. Uzun yıllar Benfica’da oynadıktan sonra Guingamp’a transfer olan Rebocho, “Ben atmosferi sıcak statları çok severim. Futbola daha iyi odaklanıyorum” diye konuşuyor. Yönetici Ali Naibi de, “Rebocho, beklentilerimizin çok yüksek olduğu bir oyuncu” dedi.

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