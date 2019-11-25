KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’un deplasmanda Ankaragücü’nü 3-0 gibi farklı bir skorla yenip puanını 22’ye çıkarması üzerine Bordo-Mavili taraftarlar şampiyonluk tezahüratları yapmaya başlamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Hemen havaya girmeyelim. Ankaragücü galibiyetinin keyfini Getafe ve Galatasaray maçlarına kadar çıkaralım” dedi. Süper Lig’de daha 22 maçın olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu şu uyarılarda bulundu: “Herkesin herkesi yenebileceği bir ligde mücadele ediyoruz. Bazen kötü oynadığınızda da kazanıyorsunuz. Şampiyonluk havalarına girmek doğru olmuyor. Yolumuz çok uzun ve dikenli. Önemli olan mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürmek” ifadelerini kullandı.