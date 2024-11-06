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Spor

Henrik Rydström: Galibiyeti hak eden bizdik

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olan Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Henrik Rydström: Galibiyeti hak eden bizdik
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen İsveç ekibi Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

"GALİBİYETİ HAK EDEN BİZDİK"

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş, yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Geriye düştükten sonra düşüş yakaladık. Toparlanamadık. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak eden taraf olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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