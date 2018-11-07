Henry Onyekuru Almanya'da tutuklanmaktan son anda kurtuldu
Onyekuru, Almanya sınırında çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek tutuklanmaktan kurtuldu! Böylece Melissa Krott, parasını tahsil etti.
G.SARAY’IN Everton’dan kiraladığı Onyekuru’nun, Belçika’da Eupen’de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa’da tanıttı. Krott’un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekkilinin talebi üzerine Onyekuru’ya, “Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masraflarını üstlenmemekten” dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı.
KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR
Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak. Onyekuru’yla Instagram’da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, “Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğraflar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü” dedi.
(Akşam)
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