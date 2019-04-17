13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Henry Onyekuru: Annemi dinledim ve PSG'yi reddettim

Everton'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. BBC'ye konuşan Onyekuru, Paris Saint-Germain'i kabul etmediğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"ANNEMİ DİNLEDİM VE PSG'Yİ İPTAL ETTİM"

Fransız ekibine gitmeyi reddettiğini açıklayan 21 yaşındaki futbolcu, "PSG ile sağlık kontrolünden bile geçmiştim, resmi açıklamayı bekliyorduk. Ardından arkadaşlarımla PSG'ye gitmemin benim için doğru olup olmayacağı hakkında konuştuk. Annemle de konuştuk. Bana genç bir oyuncu olduğumu ve oynayarak gelişebileceğimi söyledi. Annemin tavsiyesini dinledim ve PSG ile olan anlaşmayı sonlandırdım. Menajerime PSG'ye gitmeyeceğimi söyledim. Annem, bu kararı almamda çok önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

PREMIER LEAGUE HAYALİ

Küçük yaştan itibaren Premier Lig'de oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Her zaman Arsenal'de Thierry Henry'i izlerdim. Onun oynadığı ligde onun gibi olmak isterdim. Hala YouTube'dan Henry videolarını izliyorum ve onun gibi gol atmayı öğreniyorum. İngiltere'de hala çalışma iznim yok. Zaten bu yüzden Everton'dan kiralandım. Çalışma iznim çıktığında hayallerime kavuşacağım." dedi.

Bu sezon Galatasaray ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Onyekuru, 12 gol ve 2 asist üretti.

(NtvSpor)

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA