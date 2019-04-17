Henry Onyekuru: Annemi dinledim ve PSG'yi reddettim

"ANNEMİ DİNLEDİM VE PSG'Yİ İPTAL ETTİM"

Fransız ekibine gitmeyi reddettiğini açıklayan 21 yaşındaki futbolcu, "PSG ile sağlık kontrolünden bile geçmiştim, resmi açıklamayı bekliyorduk. Ardından arkadaşlarımla PSG'ye gitmemin benim için doğru olup olmayacağı hakkında konuştuk. Annemle de konuştuk. Bana genç bir oyuncu olduğumu ve oynayarak gelişebileceğimi söyledi. Annemin tavsiyesini dinledim ve PSG ile olan anlaşmayı sonlandırdım. Menajerime PSG'ye gitmeyeceğimi söyledim. Annem, bu kararı almamda çok önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

PREMIER LEAGUE HAYALİ

Küçük yaştan itibaren Premier Lig'de oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Her zaman Arsenal'de Thierry Henry'i izlerdim. Onun oynadığı ligde onun gibi olmak isterdim. Hala YouTube'dan Henry videolarını izliyorum ve onun gibi gol atmayı öğreniyorum. İngiltere'de hala çalışma iznim yok. Zaten bu yüzden Everton'dan kiralandım. Çalışma iznim çıktığında hayallerime kavuşacağım." dedi.

Bu sezon Galatasaray ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Onyekuru, 12 gol ve 2 asist üretti.

(NtvSpor)