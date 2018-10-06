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Henry Onyekuru: Antalyaspor maçıyla beraber puanları alacağız

Galatasaray’ın genç hücumcusu Henry Onyekuru, taraftarlarına mesaj yollayarak, kötü sonuçları telafi edeceklerinin sözünü verdi.

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Şampiyonlar Ligi ve ligde deplasmanda kötü sonuçlar alan Galatasaray’da yıldız oyuncu Henry Onyekuru, taraftara mesaj yolladı. Nijerya basınına konuşan Onyekuru, taraftarları mutlu edeceklerini belirterek, “Arkadaşlarım ve ben maksimum puanları toplayacağız. Antalyaspor maçıyla beraber puanları alacağız” dedi.

Genç yıldız, “Galatasaray taraftarlarına yeniden galibiyetler alarak şu anki durumu telafi edeceğimizi göstereceğiz. Yeniden her alanda yarışlarda olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Porto yenilgisine rağmen desteklerini ayırmayan taraftarlar olduğunu aktaran Onyekuru özel olarak teşekkür etti. Porto maçında da kötü ve şanssız bir mağlubiyet aldıklarından bahseden Onyekuru, başarı sözü verdi.

(Milliyet)

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